28萬投資人都賺錢！0056領先台股創新高

國際熱錢強攻，台股今（6）日飛越12,000點大關，近期攻勢強勁、台股ETF人氣最高的元大高股息（0056）也在買盤推波下，收盤價站上29.83元，創新高！據統計，到上周為止，0056還有28萬名投資人，伴隨股價攻頂，這些投資人全數賺錢。

國際股市迭創新高，台股氣勢也不惶多讓，今天收漲200點收12,116點，距歷史高的12,682點差不到600點，連動股市表現的台股ETF也紛紛攻頂。

包括人氣最高的0056，因為買盤強勁尤其引發關注；今天0056漲1.7%、收29.83元，創掛牌新高，較盤中最高29.96元的差幅也只剩0.4%，有機會在今年同步創歷史天價。而0056今天交易量也放大到4萬張，買賣盤激烈換手。

日前0056攻破29元，部分買盤先行下車，集保結算所統計，0056最新受益人降到28萬人，較前一周的29萬減少，不過28萬仍是台股ETF歷來人氣高峰，也代表超過九成的投資人，仍選擇續抱來擴大獲利。

另外，伴隨股市強漲，還有25檔ETF今天陪同0056創下收盤新高，包括富邦科技、元大電子、元大富櫃50、永豐臺灣加權、富邦上証+R、元大台灣50正2、群益深証中小+R、富邦NASDAQ、國泰臺灣加權正2、富邦NASDAQ正2、富邦臺灣加權正2、群益NBI生技、兆豐藍籌30、富邦臺灣中小、元大MSCI A股、國泰中國A150、中信中國50、中信中國50正2、統一FANG+、元大全球AI、國泰北美科技、國泰費城半導體、台新全球AI、元大全球未來通訊、國泰網路資安。大多是科技股相關的電子、AI、生技，「5G」的元大全球未來通訊也有，還有陸股的元大MSCI A股、國泰中國A150。