台股收在12,116.7點 三大法人買超268.94億元
三大法人同步買超，台股今（6）日開高走高，帶量一舉站上12,000關卡，終場上漲207.54點，收在12,116.7點。統計三大法人買賣超情況，外資買超201.52億元、投信買超3.32億元、自營商買超64.09億元，三大法人合計買超268.94億元。
陸股續強，上證創下波段高點，激勵市場信心，台股盤面上，蘋概三王齊揚，尾盤大單敲進台積電，終場收漲2.5%，帶動台股今日以最高點作收；而IC設計龍頭廠聯發科開盤即順利完成填息，盤中持續走高，終場收漲2.6%，強勢填息表現帶動IC設計族群齊揚，相關如：原相、立積、創惟、創意、鈺創等等紛紛攻上漲停。
展望後市，時值上市櫃公司6月營收公布期，相關繳出亮眼成績單公司可留意；展望台股後市，仍建議可偏多看待，下半年預期資金主軸持續關注科技族群。
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