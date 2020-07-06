聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收漲207.54點 三大法人買超268.94億元
台股今（6）日開高走高收最高，蘋概三王領軍上攻，順利收復萬二大關，終場以12,116.7點作收，上漲207.54點，成交量2,483.95億元；三大法人買超268.94億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超201.52億元，投信買超3.32億元，自營商買超（合計）64.09億元，其中自營商（自行買賣）買超10.77億元，自營商（避險）買超53.31億元。
台股今日以11,941.84點開高，收在今日最高的12,116.7點，創今年1月20日以來波段高，續往前波高點挑戰，台積電以338元作收，上漲8.5元，漲幅2.57%，為多頭領漲指標，大立光收4,410元，漲幅1.96%，鴻海收86.4元，漲幅1.28%，聯發科填息，收在589元；大盤指數收12,116.7點，漲幅1.74%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言