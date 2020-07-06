台股收漲207.54點 三大法人買超268.94億元

前幾天，一位大學教過我的老師邀我一起吃飯，他說他把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成了台泥與台積電，我問他為什麼要這樣做？他說他抱著生技股，抱上去，又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，他說他七十幾歲了，人生不用那麼衝，毎年領股息就可以過生活。

2020-07-06 11:08