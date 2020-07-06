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三王市值增2,470億 台股收漲207.54點攻克萬二大關

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(6)日開高走高收最高，蘋概三王領軍上攻，順利收復萬二大關，台積電(2330)漲勢強勁，收在338元，市值激增2,204.08億元。（路透）
台股今(6)日開高走高收最高，蘋概三王領軍上攻，順利收復萬二大關，台積電(2330)漲勢強勁，收在338元，市值激增2,204.08億元。（路透）

台股今(6)日開高走高收最高，蘋概三王領軍上攻，順利收復萬二大關，台積電(2330)漲勢強勁，收在338元，市值激增2,204.08億元，股王大立光在外資維持加碼評等下收在4,410元，市值增加113.98億元，鴻海下旬除息前股價續揚收在86.4元，市值增加152.49億元，合計三王市值增加2,470.56億元。

台股今日以11,941.84點開高，收在今日最高的12,116.7點，創今年1月20日以來波段高，續往前波高點挑戰，收復12,000點，大漲207.54點，蘋概三王是最佳領攻指標。

台積電今日開高收最高，以338元作收，上漲8.5元，漲幅2.57%，市值增至8兆7,644.75億元，外資上周連四買，統計5天下來股價上漲26元，漲幅8.33%，5天市值則是大增6,741.9億元。

大立光6月營收終止連2個月衰退，交出月增及年增雙升成績，6月營收41.36億元，月增7%，年增1%，第2季營收126.85億元，創近5季新低，預估7月拉貨動能約與6月持平；7月9日將召開法說會，公布第2季財報，美系外資看好大立光第3季動能，維持加碼評等，目標價4,800元。

大立光今日以4,420元上漲95元開出，一度衝達4,435元，上漲110元，漲幅逾2.5%，盤中雖一度翻黑，終場則是收在4,410元，上漲85元，漲幅1.96%，市值增加113.98億元至5,913.81億元。

鴻海將在下旬除息 ，今日以85.7元開高，一度拉升至86.6元，終場收在86.4元，上漲1.1元，漲幅1.28%，市值增加152.49億元至1兆1,977.63億元。

大立光 台積電

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