台股漲207.54點收12,116 站上「萬二」大關

多方揮動大旗，台股今（6）日開高走高，股匯雙漲，帶量一舉站上12,000關卡，終場上漲207.54點，收在12,116.7點，成交量達2,483.95億元。

美國利多政策在出台，帶動美國道瓊期貨漲逾1%，而陸股也續強，創下波段高點，激勵市場信心；台股在蘋概三王齊揚，台積電漲逾2.5%，而聯發科開盤即順利完成填息，盤中持續走高，終場收漲2.6%，帶動IC設計族群齊揚，原相、立積、創惟、創意、鈺創等等紛紛攻上漲停。

法人認為，台股自6月中起以類股輪動方式持續盤堅，法人買賣超動態為近期盤面觀察指標，然因產業能見度不明確，大多廠商仍持邊走邊看的想法，下半年重要電子新產品如手機、PC、遊戲機如期發表機率高，疫情影響可能使生產進度遞延，不過市場已有預期，而解封後食衣住行需求皆明顯反彈，顯示民眾消費力仍在。