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美、日兩外資看好亞德客-KY 目標價最高喊630元
氣動元件廠亞德客-KY（1590）第2季營收創新高，美系、日系外資今日出具報告力挺，看好亞德客下半年將受惠5G手機和基礎建設需求，驅動營收、獲利持續成長，並分別給予630元及580元的目標價。
亞德客6月自結合併營收為16.88億元，月增0.3%、年增27.4%，創歷史單月同期新高，累計第2季合併營收53.35億元，季增69%、年增21.2%，亦創下歷史單季新高。
美系外資指出，從亞德客6月營收表現來看，電子和電池產品是兩大主力，單月營收年增皆達54％，而封裝和工具機產品則分別年增27％、20％，車用產品年增15％，醫療產品營收則下降至3％，凸顯出亞德客核心業務成長仍非常強勁。
美系外資認為，由於蘋果新產品量產時間延後，預期亞德客與蘋果供應鏈相關的自動化訂單將從7月開始回升，帶動7月營收將持續成長。整體而言，下半年將受惠5G手機和基礎建設需求，營收、獲利將穩健成長，因而重申「買進」投資評等，維持目標價630元。
日系外資則看好，未來幾個季度中國工業自動化產業需求將持續復甦，給予亞德客「優於大盤」的評等，目標價580元。
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