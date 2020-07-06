二波疫情加深市場寬鬆預期 台股資金面利多

美國二波疫情復燃，過去七天每日平均新增確診人數達到4.8萬人，高於前一周的3.8萬人，連續第三周呈現攀升走勢，顯示分階段解除管制後，美國的疫情再度延燒，導致多數州決定放慢解除管制的步伐，部分地區甚至撤回先前開放的措施，針對人潮密集的活動再度祭出管制，此舉勢必影響到後續景氣回溫的動能。

國內大型券商表示，全球疫情的變化對於經濟活動的衝擊料將延續至第3季，也意味著美國聯準會目前採取的零利率政策及購債操作必須延續，除了協助景氣回溫，同時避免流動性風險。

受此寬鬆政策預期心理影響，美國長天期殖利率維持在歷史低點附近，波動明顯收斂，加上聯準會持續購債MBS及部分公司債，信用利差進一步收窄，美國房貸利率因此不斷走跌，除了有助於提振耐久財消費之外，同時將引導投資人的資金流向風險較高的資產，藉此支撐全球金融市場趨於穩定。

上周10年期美債殖利率全周上漲2.8bps；歐債方面，疫情疑慮持續升溫，避險資金轉往債市，引導公債殖利率同步下跌，10年期德債則小跌0.4bps至-0.432%，全周上漲5bps。

由於美國本周將標售3、10、30年期公債、總計940億美元，此前投標結果顯示需求有所降溫，若本月投標結果若延續此一趨勢，或反映市場預期景氣谷底已過，長線持有者需求降溫，則將為殖利率帶來有利的下檔支撐。另一方面，疫情持續惡化，復甦步伐放緩的疑慮，恐助長投資人避險意識。正負因素交錯下，將令殖利率延續低檔震盪的格局。