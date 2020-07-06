電子股火力全開 電子指數創20年新高

在資金行情推波助瀾下，台股今 (6) 日開高走高，重量級權值股台積電、鴻海領軍走揚，具有題材的電子股火力全開，推升電子指數創下20年來新高，加權指數也突破12,000關卡。

電子指數日K線連五紅，今日以541.87點開出後，在台積電、鴻海等電子權值股的帶動下，盤中走揚逾1.6%，最高至548.26點，創下2000年4月以來的新高。

台新投顧副總黃文清評析，電子族群受惠中國去美化的加持，加上市場對於下半年電子旺季期待，包括IC設計、半導體等此波漲勢凌厲，成為台股此波反彈的主流之一。

後續而言，在外資持續回流、本土資金催化下，指數易漲難跌，只要量能不要失控，盤勢續強下，電子股仍將為盤面主流。