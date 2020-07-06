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瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

外資目標價喊上400元！創意奔漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
創意今（6）日強攻漲停板。（券商軟體）
創意今（6）日強攻漲停板。（券商軟體）

IC設計股狂飆，台積電概念股的創意（3443）卻才剛剛起漲，里昂證券最新報告鎖定補漲潛力大的創意，看好第4季到明年創意來自台積電和5G的動能優於預期，將投資評級上修到「買進」，並大舉調高目標價到400元，激勵創意早盤直奔漲停！

里昂表示，創意今年來受惠居家辦公，伺服器、記憶體和任天堂訂單動能強勁，隨著下半年到來，這三大動能都會減弱，但無人機AP、雲端AI、攝影專用AI等新訂單將快速銜接，使得創意全年表現超越預期。

里昂進一步說，創意掌握和台積電獨家合作利基，以台積電先進製程來說，創意HBM2 IP可銜接CoWoS，裸片IP銜接3D IC，這些IP只有創意或新思才有。

此外，扣除超微、輝達、賽靈思、海思和安華高五大無晶圓廠巨頭，創意也是唯一能支援台積電HPC客戶採用CoWoS封裝的設計暨服務廠。在台積電客戶將積極採用7奈米和5奈米下，創意未來潛力無可限量。

里昂指出，目前創意在HPC CoWoS已經有四個客戶計畫測試中，另外有四個接洽中，大多和AI、網通及伺服器晶片生產有關。預期第4季起，CoWoS正式成為挹注創意的引擎，每多一個HPC CoWoS專案，可額外增加每股純益（EPS）1-4元，整體上看8-32元。

另一方面，創意也受惠華為禁令，在海思生產5G基地台晶片的能力限縮，創意中國和韓國客戶成長可期，特別是中國客戶為海思以外的第二大設備商。

整體里昂將創意今、明、後年EPS預測大幅拉高8%、15%和76%，EPS預估5.3、9.3、15.7元。

台積電

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