矽智財股火熱 創意重回300元大關
台股本波段強勢強勁，其中，櫃買指數更是明顯強過集中市場，而本波中小型股強勁表現中，IC設計股更扮演本漲多頭向上攻堅的人氣指標，上周開始發動漲勢的台積電集團旗下創意電子（3443），今（6）日股價持續飆漲，早盤股價再度攻上漲停價，股價重回300元關卡之上。
過去創意電子是台股矽智財個股的指標股，股價也一度是矽智財股王，不過，近幾年來，股本相對較小、每股獲利較佳的力旺取代創意成為矽智財股王，前波矽智股由力旺和世芯-KY發動一波漲勢，也成功吸引市場資金全力搶進小型股指標的矽智財股，近日創意也發動補漲跟上。
創意本波段股價217元起漲，在上周五（3）日收漲停板之後，今日盤中仍鎖住漲停價，股價不僅重回300元大關之上，同時也來到312.5元，短線的波段漲幅在四成以上，達到44%，也創下該股2018年10月以來，即近22個月的股價新高。後市在投信法人進場拉抬下，股價有機會持續向上攀升。
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