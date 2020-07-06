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台股二大指數再衝波段新高 防疫股仍扮演人氣王
在資金行情推升下，台股集中市場指數及櫃買指數上周就開始站上波段新高，今（6）日在美股上漲激勵下，台股二大指數持續向上推升，盤中防疫相關個股仍是扮演盤面人氣王，帶動台股指數漲勢。
今日早盤櫃買指數盤中高點來到已是2007年11月以來新高，集中市場指數今日跨過一萬二關卡，早盤最高來到12,042點，後市有機會挑戰今年初新高點12,197位置。
盤面上防疫相關個股仍是維持櫃買人氣強強滾的重心，盤中包括美德醫、杏輝、杏國、中天及逸達，全面攻上漲停，成交量在早盤也均出現量增情況，顯示防疫股仍是聚集台股人氣的重心。
除了生醫相關之外，部分醫材相關個股，在口罩、呼吸器等題材仍被看好未來中長期市場需求仍將旺盛下，股價同樣仍具有強勢表現。
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