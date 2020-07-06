貨幣寬鬆vs二波疫情 台股中多格局延續

儘管全球新冠疫情確診人數仍持續增加，但在全球醫療防護升級與防疫措施都已有應對下，疫情對市場的衝擊已相對有限，統一投顧並認為，隨著各國政府積極救市全球央行貨幣政策亦維持寬鬆，總經數據已陸續轉好搭配市場資金行情發酵，台股維持中多格局不變。

統一投顧認為，美國6月非農就業大增480萬人，創下史上單月最大成長，失業率則下滑至11%，數據雙雙優於市場預期，顯示雖然市場擔憂疫情二次復發，但6月就業數據的亮眼表現，仍反映出美國經濟持續朝復甦之路邁進，且全球醫療防護升級與防疫措施都已改進，疫情對市場的衝擊已相對有限。

此外，中國財新公布6月製造業PMI升至51.2，優於市場預估的50.5與上月的50.7，指數上升至六個月來高點，且高於50、已代表景氣邁入擴張期；服務業PMI亦上升至58.4逾10年來新高。隨著中國大陸需求回升，亞洲6月製造業景氣也跟著持續翻揚，台灣、日本、南韓的製造業PMI也有改善跡象，在經濟景氣持續呈現復甦狀態下，仍有利股市走多。

統一投顧認為，台股在消化6月11日長黑賣壓，突破近期高點11,771點過後，多頭即強勢沿5日均線向上攻堅，拉抬各期均線持續多頭排列，表現相對國際股市強勢，加上新台幣走勢續強，成交量能持續擴大下，整體維持中多格局不變，預期指數仍將沿著月線走升，持續向突破12,000點關卡邁進，維持偏多操作建議，可聚焦半導體、汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。