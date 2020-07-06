資金行情點火 台股本周攻「萬二」機率大增

受國際熱錢回流新興市場帶動，台股上周再創本波反彈新高，指數本周攻克12,000點機率大增。市場看好，大立光（3008）5日公告6月營收終止連2跌，較去年同期以及上月皆出現成長，加上聯發科（2454）、開發金（2883）今日除息，也可望點燃行情。

台股高價股近期百花齊開，本周股王大立光將召開法說會，大立光將公布的第2季每股純益可望創歷年同期第三高，對第3季展望市場樂觀看待。另外，聯發科去年每股純益為14.69元，預計配息約10.5元，將於今日除息，是今日電子股重要指標。傳產股方面，紡織股王儒鴻（1476）將在本周進行除息，公司將配發每股現金股息11元，市場看紡織股下半年將逐漸走出谷底。

法人表示，市場資金充沛是支撐本波台股走勢趨堅的主因，不僅加權指數挑戰前高、櫃買指數也創下十年新高，台股P/B回到相對高點；儘管有二次疫情、美中貿易摩擦等風險干擾市場，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股表現搶眼。

儘管台股表現樂觀向上，有機會挑戰前波或歷史高點，但分析師認為，投資人也應該留意個股漲多的風險，建議不妨挑選高科技、高殖利率權值股，或是股價已重新整理過、業績成長與營收表現佳、且產品為市場發展趨勢的標的，以選股不選市方向，逢低進場投資。