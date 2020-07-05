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大聯大提高收購價 台驊：成就後開始談合作

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導

台驊股權買不到，大聯大要加價購。大聯大日前宣布以每股28元，最高收購台驊投控（2636）20%股權，4日大聯大董事會首度決議將提高收購價格，收購價為每股32元。近期，貨櫃海運運價續漲，台驊首受其惠，業界認為，在海運氛圍大好下，投資人是否願意以每股32元應賣，有待觀察。

大聯大對台驊情有獨鍾，願意提高收購價格「積極求婚」，業界認為，大聯大除了看好台驊未來在亞洲物流的發展潛力及其價值外，雙方應對深化合作、攜手打世界盃，已有初步共識。

大聯大表示，此一決議將於明日向金管會申報後公告；台驊4日再度表示，對大聯大收購一事樂觀其成，且若收購成就，雙方未來會開始談合作，至於調高價格後，投資人是否參與應賣，則須自行判斷。

業界指出，大聯大此次提高收購價，不僅在海運業界首見，甚至在產業界也實屬罕見，換言之，大聯大對台驊的收購案應有志在必得的決心。

大聯大於5月28日公告收購台驊後，該公司雖然表示，收購台驊僅是「財務投資」，但雙方卻也對「不排除合作」一事，已互釋出善意，在大聯大積極追求下，台驊也兩度說「樂觀其成」，進一步說，這樁婚事可說是郎有情妹有意，雙方共組聯盟的格局已成。

業界分析，全球在新冠疫情衝擊下，空運價格連番大漲，帶動空運比重較高的貨攬業者股價跑在前面，譬如中菲行、捷迅均是受惠者，而前此海運則相對受壓抑，但近期全球貨櫃海運業主大幅自主縮艙，運價持續向上，台驊因海運比重較高，股價落後補漲逐漸發酵。

也因此，大聯大宣布以每股28元要收購台驊後，雖被追求的一方「點頭說好」，但市場卻有不同想法，認為疫後貨櫃海運即將迎來榮景，而運價也率先反映，投資人看好台驊後勢，不賣就是不賣，逼得大聯大不得不提高「聘金」。

業界指出，台驊過去空運占比約三成，但因應疫情空運需求大增，第2季空運比重也拉到五成，帶動4、5月營收創歷史新高，6月營收也可望維持在高水準，台驊去年每股稅後純益（EPS）為2.13元，上半年獲利估達去年全年八成，第2季EPS挑戰1.5元，下半年有機會更好。

台驊 大聯大

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