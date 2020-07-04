高價股飆 199檔衝上百元

台股資金行情火爆，昨（3）日股后矽力-KY盤中衝上2,000元大關，加上IC設計股持續比價走揚，拉抬百元高價股增至199檔，為歷年來最多，500元以上個股更達19檔，同為歷史新高水準。

受惠於低利率環境、新冠肺炎疫情帶來新商機，以及資金集中化效果，美股本波強彈行情由尖牙股「FAAMG」、以及高價股特斯拉引領風騷。

台股則以搭上大陸去美化趨勢順風車的高價IC設計股比價向上，扮演多方領頭羊。

以去年底收盤來看，僅有大立光、精測兩檔千金股，但在大陸去美化、5G／宅經濟等趨勢下，高價股紛紛展現自身競爭力，在景氣逆風中爭取市場認同，包括矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY，相繼躋身千金股行列。

由於內外資掀起調升高價股評價風潮，加上興櫃股王昇佳電子轉掛牌上櫃後，進一步帶動IC設計股比價行情。

近期法人、業內主力鎖定力旺等矽智財族群強力拉抬，激勵高價股良性輪漲，百元以上個股由去年底的190檔，擴增至昨日的199檔，是2017年上萬點以來最多。

其中，愛普本波自3月19日低點以來，狂飆583%，昨日再漲45元或9.7%，收在507元，成為第19檔500元高價股俱樂部成員。

值得注意的是，股后矽力-KY昨日盤中一度攻上2,045元，是繼股王大立光，以及先前由外商艾司摩爾（ASML）天價收購下市的漢微科之外，第三檔有機會站上2,000元關卡的高價股。

隨台股昨日創鼠年來新高，統計共有33檔個股收盤創歷史天價，其中包括富邦媒、鈺太、愛普、晶碩、矽力-KY、寶雅、祥碩、合一、家登、健策、大學光、聯詠、台光電、瑞昱等14檔高價股。

法人指出，台股本波進入多千金時代，IC設計族群中的四千金持續輪漲向上，在海外熱錢匯入，以及高殖利率與比價效應下，後續昇佳電子、旭隼、緯穎，甚至玉晶光、鈊象等都有機會挑戰1,000元，讓多頭行情走得更穩。