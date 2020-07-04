台股資金瘋狗浪 衝向萬二

台股昨（3）日衝上11,900點，創鼠年開紅盤來最高，外資買盤持續回籠，除了現貨連四買，以及台指期淨多單連三增至41,646口、為5月13日來最多外，並大買台積電2.4萬張，是4月中旬法說會後新高。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清均認為，市場對疫情二次復發的擔憂，將隨全球防護措施進步逐步淡化，台股在資金行情加上新台幣走升下，外資買盤積極回流，指數可望沿月線持續走升，下周進一步挑戰12,000點可期。

美國非農就業、失業率等數據優於預期，激勵美股四大指數同步收高，科技股走勢尤為強勁，台股昨日繼續由ADR大漲3.1%的權王台積電，以及股王大立光領漲，拉出連四紅走勢，終場上漲104點收11,909點，成交量擴增至2,188億元。

台股集中市場昨日收復元月30日長黑K棒高點，創鼠年開紅盤來新高，周線漲248點或2.1%，連三紅。櫃買市場單日再爆887億元史上第三大量紀錄，收166.5點續創12年八個月來最高點，周線亦連三紅，本周大漲4.3%。

外資昨日回補台股104億元，是6月17日來再度見到百億元規模，連四買，累計本周買超109億元。外資在台指期淨多單近三日分別大增2,657口、2,965口、5,186口，回升至41,646口，是5月13日來最高。

統計外資自6月來累計買超破千億元，達1,013億元，23個交易日僅三日賣超，主要押寶下半年景氣復甦可期，以及電子旺季來臨，其中，狂砸713億元大舉回補買超權王台積電22.6萬張，金額及張數均名列上市櫃個股第一。

內資方面，投信在季底結帳後強力回補多頭部位，昨日大買33億元，是史上第22大，也是2008年3月24日來最多。八大公股券商單日逢高調節35億元，是6月17日來最大。