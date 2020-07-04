張錫：指數上看2萬點

台股資金狂潮來臨，見關不是關，昨（3）日再大漲104點直上11,900點。對台股向來有獨到見解的國泰投信董事長張錫昨日表示，低利率時代拉高市場對股票本益比估值，「過去本益比到15倍時要小心，到20倍就是高點，但未來高點可能推升到40倍」，如此推算，台股有可能上看2萬點。

繼統一投顧、富邦投顧喊出台股今年上看12,500、12,800點後，市場對台股後市高度期待，目前以張錫對台股的高點預測最為樂觀。不過，張錫也強調，今年資金面很好，但經濟基本面還跟不上，如果上2萬點不健康，明年基本面可以跟上。

基金經理人出身的張錫去年便曾言特斯拉股價會上千美元，近期果然成真，而農曆年後台股因新冠肺炎疫情大跌，他也出來疾呼「拉回就是買點」，台股後來上演大V走勢。

張錫強調，資金瘋狗浪來時，不要預設指數高點，長期來看，台股本益比可以拉高到30倍、40倍，如到40倍，可到2萬點，搞不好會到3萬點。至於台股目前面臨的風險，張錫認為，「就是股價漲太快，但基本面跟不上，可能就會拉回修正。