晶圓一哥利多 三天漲16.5元

台股持續攻高，台積電扮演行情推手，連三日強漲16.5元，帶領指數脫離盤整格局，法人指出，外資搶進台積電，頗有押寶6月營收利多及季中法說行情，以中長線來看，台積電因有基本面基礎，表現相對穩健，資金多半隨勢布局，掌握股市偏多行情。

外資在台積電的持股比雖尚未回升至年初78%水準，不過近月進場積極度提高，6月以來至昨（3）日只有兩天賣超，總計買超22.6萬張，持股比來到76.2%，為今年3月中以來新高；在外資力拱下，台積電強勢上漲，昨日跳空收在329.5元，為2月17日以來的新高，計台積電近三天漲了16.5元。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，隨疫情和緩，主要國家股市創波段高點，帶動市場行情轉趨熱絡，又新台幣近期表現強勢，吸引外資進軍台股，帶動台積電等權值股標的表現。以台積電來說，中長線基本面穩健為資金進駐的原因。儘管受新冠肺炎疫情影響，但台積電今年月營收皆繳年增雙位數的表現，未來仍續有5G、AI、高階智慧型手機等商機可進一步掌握，營運基礎穩固。

因此，在目前指數處相對高檔，以及疫情、政經等行情變數仍未完全消除的情況下，台積電不失為一穩健標的，吸引外資買進，緩步回補3月中所出脫的部位。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，不管是美國設廠、台積電大聯盟、華為訂單出貨問題、順利填息、蘋果自製晶片等，台積電展望樂觀，對投資人而言是重要訊號。