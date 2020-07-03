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誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

外資買超104.96億 台積電居買超個股之冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(3)日收在11,909.16點，上漲104.02點，三大法人合計買超163.07億元，尤以外資買超104.96億元最多，統計外資買超前十大個股，台積電(2330)獲外資買超24,697張，高居個股買超冠軍；台積電以329.5元收盤，單日市值激增1,944.78億元，光是台積電就貢獻大盤上漲點數逾60點。

台股今日以11,857.9點開高，一度拉升至11,933.59點，創下波段新高，盤中最低曾至11,857.9點，蘋概股、IC設計股為多頭領軍指標，台積電、大立光、聯發科等都收紅，指數終場收在11,909.16點，漲幅0.88%，周線上漲248.49點，連三紅，漲幅2.13%。

統計三大法人合計買超163.07億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超104.96億元，投信買超33.4億元，自營商買超（合計）24.7億元。

外資買超前十大個股依序是台積電、元大台灣50反1、富邦VIX、欣興、南茂、敦泰、元大台灣50、台達電、國產、長榮等。

台積電股價收在329.5元，上漲7.5元，外資今日買超24,697張，連四買，投信買超3,316張，自營商賣超354張，合計三大法人買超27,659張。

群益店頭市場基金經理人王耀龍表示，隨著各國政府持續推動政策措施改善市場流動性和投資信心，短期雖然二次疫情疑慮及國際貿易關係紛擾又起使得市場震盪難免，不過台股在市場流動性充沛、投資標的具科技創新的成長股及營運展望穩定的高殖利率股等優勢下，仍可望持續吸引資金配置，表現不看淡。

王耀龍指出，產業方面，包括5G網通、HPC、資料中心、伺服器、手機新規格、IC設計等類股表現仍可持續留意。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，資金行情持續下，台股仍是偏多看待，下周可以留意6月營收表現佳個股。半導體受台積電帶動的相關供應鏈、特斯拉概念的電動車族群、5G題材、蘋概股以PCB族群值得關注。

證券分析師張陳浩表示，布局可留意IC設計、5G及蘋概股，蘋概三王中，鴻海在股東會後拉出一波漲勢，近期雖出現休息，但在9月前仍有機會再攻，他也看好鴻海的除息行情；另外，大立光的後市也值得關注。

台積電 外資

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