看好大立光6月營收成長 郭明錤點名為落後補漲標的

天風國際證券分析師郭明錤搶先在大立光(3008)下周法說前出具報告，強調大立光受惠於蘋果高階鏡頭出貨、三星急單與高單價8P鏡頭出貨，短期內可能是蘋果供應鏈中落後補漲最佳標的；預期月營收自6月開始恢復月成長，預估6月營收42~46億元，優於市場預期的38~42億元。

郭明錤指出，近期蘋果供應鏈股價表現強勁，但大立光股價表現卻是相對弱勢，主因於市場擔心未來華為禁令恐將影響大立光高階鏡頭出貨；但目前大立光股價已反映華為禁令對Android手機的成長疑慮。

他說，考量大立光月營收自6月開始恢復月成長，且第3季受惠於蘋果 iPhone 12高階鏡頭、三星急單與高單價8P鏡頭出貨，大立光將會是近期蘋果供應鏈中的落後補漲最佳標的。

郭明錤表示，受惠於三星急單，大立光近期月營收將優於預期，預測大立光6月營收為42~46億元；隨著全球許多國家陸續經濟解封，三星近期手機訂單增加約50%，鏡頭供應商大立光、光學指紋神盾、ODM的聞泰等公司都可望顯著受惠，預測急單能見度至少可持續到8月中旬，有助大立光第3季營收。

郭明錤說，大立光將自7月中旬開始出貨iPhone 12高階鏡頭，營收動能將顯著轉強，今年下半年大立光新款iPhone高階鏡頭出貨較以往遞延4~6個星期，預估下半年鏡頭出貨高峰將落在9~11月，iPhone 12的鏡頭需求增加將有助大立光顯著提高產能利用率。

郭明錤強調，預計下半年大立光高單價8P鏡頭出貨持續成長，因目前全球僅有大立光可以生產，8P鏡頭單價約 5~5.5美元，較7P的1.8~2.4美元高出許多，預計今年出貨量可達百萬等級；預期高通(Qualcomm)新高階5G晶片Snapdragon 875自今年第4季到明年第1季開始大量出貨後，將進一步推升8P鏡頭滲透率。

郭明錤表示，預測在非華為品牌大量採用潛望鏡前，8P鏡頭將是推升大立光高階鏡頭出貨動能的下一個關鍵產品。

大立光今(3)日開高走高，以4,295元開出，一度拉升至4,330元，終場收4,325元，上漲80元，漲幅1.88%。