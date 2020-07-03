上市櫃公司上半年營收 將左右7月上旬行情

台股在美股持續維持強勢，加上權王台積電（2330）ADR大漲的帶動下，今（3）日早盤指數開高再創反彈新高，隨然櫃買市場早盤一度出現獲利調節賣壓，但10點過後，在逢低買盤承接下，指數緩步墊高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期在美元弱勢、新台幣強勢下，資金行情持續挹注盤面表現，大盤近期在資金行情下，今日指數盤中高點再創反彈新高，就大盤目前短期均線為多方排列，日K線也連續維持三連紅，周K線也同樣連續三連紅，量能較前一周放大，周KD指標也轉為續創新高，開口再度擴大，中期上漲格局持續。

中小型股的櫃買市場單日量能甚至創下去年以來新大量，股價也突破去年以來的高點，每天均有不少個股漲停，市場熱度強，預期近期若新台幣維持強勢，整體盤面上多方仍然掌控盤勢發展。

不過，雖整體盤面仍維持多頭榮景，不過，近期投信在集中市場賣多於買，但此時的融資卻出現增加，加上大盤指數雖然過高，但量能無法放大，量價有背離跡象，因此，雖然盤面仍是擇股作多，但仍須留意反賺跡象。

簡伯儀認為，目前正值營收公布期，6月由於面臨產業傳統淡季，在「五窮六絕」、加上今年疫情衝擊，預期月初公布的營收成長幅度恐不如預期，分析過往6月營收年增率連續三年持續大於10%的公司目前只有51檔，雖然比5月的46檔多，但整體來看營收表現仍相對不佳，因此，本周的營收將左右後續個股能否持續表現。