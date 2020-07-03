台股跳空上漲攻克11,900關卡 三大法人買超163億元

台股今（3）日開高走高，終場大漲104.02點，收在11,909.16點。統計三大法人買超163.07億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超104.96億元，外資自營商買超0.03億元，投信買超33.4億元，自營商（自行買賣）買超2.54億元，自營商（避險）買超22.15億元，合計三大法人買超163.07億元。

非農就業強勁回升，美股四大指數昨日全受收漲，帶動台股今日延續強勢格局，指數開盤跳空上漲，在台積電、大立光等權值股帶動下，漲幅迅速擴大至百點，並攻克11,900點關卡，終場以11,909.16點作收，大漲104.02點，成交量2160億元，周線連三紅。

儘管今早小道瓊電子盤小幅回落，不過亞洲主要股市仍延續強勢格局，其中以陸股盤中走揚逾1%，表現最為強勁，台股、港股皆開高震盪，盤中漲幅分別維持在逾0.8%及0.7%，日股、韓股盤中則有逾0.2%及逾0.4%的漲幅。