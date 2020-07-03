上市公司庫藏股 59件執行率不及50%

證交所最新統計，去（108）年7月1日起至今年6月30日期間，有144家公司、共執行171件買回庫藏股計畫，其中，期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數157件。期間執行率偏低的公司仍多，買回執行率低於50%者計59件，買回庫藏股執行率100%則為42件。

證交所表示，為提升資訊透明度，按季發布近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人也能透過公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下「庫藏股統計彙總表」查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09。

108年7月1日至今年6月30日期間，包括普安、麗豐、宏碁、光鼎、燁輝、可成、國產、新產、開發金、佳凌、中磊、鄉林、全新、王道銀等，庫藏股執行率不及50%。群創、喬山、偉詮電、友達、十銓、群益證、京城銀等買回100%。