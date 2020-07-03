台股收漲104.02點、周線連三紅 三大法人買超163.07億

台股在端午連假後，表現依然強勢，美股在連假期間跌近1400點，台股本周一僅小跌118點，而周二便挑戰5日線成功，這可歸功於近期強勢的台幣，因月底出口商拋匯需求，讓新台幣升值力道擋不住

2020-07-03 08:37