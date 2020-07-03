台股收漲104.02點、周線連三紅 三大法人買超163.07億
台股今（3）日開高震盪走高，蘋概雙王台積電、大立光領軍，權值股、高價股助攻，指數突破11,900點大關，終場以11,909.16點作收，上漲104.02點，周線連三紅，成交量2,160.68億元；三大法人買超163.07億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超104.96億元，投信買超33.4億元，自營商買超（合計）24.7億元，其中自營商（自行買賣）買超2.54億元，自營商（避險）買超22.15億元。
台股今日以11,857.9點開高，一度拉升至11,933.59點，創下波段新高，盤中最低曾至11,857.9點，蘋概股、IC設計股為多頭領軍指標，台積電、大立光、聯發科等都收紅，指數終場收在11,909.16點，漲幅0.88%，周線上漲248.49點，連三紅，漲幅2.13%。
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