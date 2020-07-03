貨櫃輪運價7月居高不下 長榮、陽明股價旺

貨櫃輪運價6月一路飆漲，7月運價居高不下，長榮（2603）、陽明（2609）第二季單季說不定就有機會轉虧為盈，運價如能維持現在水準，第三季獲利則可望更上層樓，長榮今（3）日領軍上漲，盤中一度來到11.2元，漲幅3.7%，陽明來到6.59元，漲幅也有2%。

受到疫情無情衝擊，今年貨櫃輪市場低迷到不行，大家拚了命縮艙，原本縮艙捍衛運價的業者，對於下半年營運表現再度燃起新的希望。據統計上海航交所的運價表現，近一個月來遠東-美國國西岸航線飆漲62%，遠東-美國東岸航線，漲幅達29%，遠東-歐洲的航線漲幅較小，也有7%。

全球貨櫃輪海運市場在2009也出現大縮艙，結果2010年全球景氣急速回升時，在各大企業趕出貨搶商機，一時之間艙位搶翻天，回顧2010國內的長榮、陽明當年度EPS寫下4.94元跟4.6元出色獲利成績。

縮艙的結果一時間的供、需失衡，業界要調整也要個幾個月的間，客戶搶出貨，誰也不想等，推動運價大漲，隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單需求大幅增長，業者也家擔心市場供、需失衡，不敢讓船舶大量回來，造就運價居高不下，而且業界認為這樣的高價還會持續到第三季。