台積電衝高市值一度激增2,204億 台股站上11,900點

美股周四齊揚，那斯達克指數創新高，台股今（3）日開高，早盤一度衝達11,933.59點，創下今年1月20日以來的高點，站上11,900點關卡外更朝12,000點大關挑戰，多頭領攻指標首推台積電（2330）早盤以327元開高，一度衝達330.5元，上漲8.5元，市值激增2,204.08億元，早盤漲幅1.7%。

美股齊揚，道瓊工業指數收漲92.39點或0.36%，以25,827.36點作收；標準普爾500指數收漲14.15點或0.45%，收在3,130.01點；那斯達克指數收漲53點或0.52%，收在10,207.63點；費城半導體指數收漲26.63點或1.35%，收在1,993.61點。

台股今日以11,857.9點開出，上漲52.76點，權王台積電、股王大立光領軍上攻，指數快速拉升至11,933.59點，攻克11,900點關卡，上漲128.45點，不過，指數衝高也遭逢賣壓，漲幅略有縮小。

台積電ADR周四收漲3.17%，收在58.62美元，台積電今日以327元開出，上漲5元，一度衝高至330.5元，市值增加2,204.08億元達8兆5,699.97億元，創下今年2月17日以來的波段高點，盤中漲幅則有縮小。

台積電領軍攻，台積電概念股也有表現；股王大立光也是上漲攻勢，早盤以4,295元開高，一度拉升至4,330元，盤中漲幅0.7%；但鴻海則是走弱，早盤以86.1元紅盤開出後走跌，盤中翻黑下滑至85.1元，市場傳出印度嚴查中國大陸貨品進口，富士康（鴻海）設在印度南部工廠運作也受到擾亂，可能也是影響今日股價的表現。