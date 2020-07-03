快訊

指考物理／考額溫槍、核酸檢測 考生：計算多、重電學

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

台積電衝高市值一度激增2,204億 台股站上11,900點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股周四齊揚，那斯達克指數創新高，台股今（3）日開高，早盤一度衝達11,933.59點，創下今年1月20日以來的高點，站上11,900點關卡外更朝12,000點大關挑戰，多頭領攻指標首推台積電（2330）早盤以327元開高，一度衝達330.5元，上漲8.5元，市值激增2,204.08億元，早盤漲幅1.7%。

美股齊揚，道瓊工業指數收漲92.39點或0.36%，以25,827.36點作收；標準普爾500指數收漲14.15點或0.45%，收在3,130.01點；那斯達克指數收漲53點或0.52%，收在10,207.63點；費城半導體指數收漲26.63點或1.35%，收在1,993.61點。

台股今日以11,857.9點開出，上漲52.76點，權王台積電、股王大立光領軍上攻，指數快速拉升至11,933.59點，攻克11,900點關卡，上漲128.45點，不過，指數衝高也遭逢賣壓，漲幅略有縮小。

台積電ADR周四收漲3.17%，收在58.62美元，台積電今日以327元開出，上漲5元，一度衝高至330.5元，市值增加2,204.08億元達8兆5,699.97億元，創下今年2月17日以來的波段高點，盤中漲幅則有縮小。

台積電領軍攻，台積電概念股也有表現；股王大立光也是上漲攻勢，早盤以4,295元開高，一度拉升至4,330元，盤中漲幅0.7%；但鴻海則是走弱，早盤以86.1元紅盤開出後走跌，盤中翻黑下滑至85.1元，市場傳出印度嚴查中國大陸貨品進口，富士康（鴻海）設在印度南部工廠運作也受到擾亂，可能也是影響今日股價的表現。

台積電 台股

延伸閱讀

台股再創5個月新高 漲逾百點台積貢獻約一半

台股盤前 台股有望攻堅「萬二關卡」

美股收紅 法人：台股多頭格局不變

台積電ADR周四大漲3.17% 溢價7.47%

相關新聞

資金流竄下 股后高估 股王低估

台股在端午連假後，表現依然強勢，美股在連假期間跌近1400點，台股本周一僅小跌118點，而周二便挑戰5日線成功，這可歸功於近期強勢的台幣，因月底出口商拋匯需求，讓新台幣升值力道擋不住

資減價揚強勢股 波段行情將啟動

台股昨（2）日震盪走高，指數衝破11,800點大關；事實上，在大盤近期震盪攀高過程中，許多個股籌碼已被法人默默吸收，諸如...

雙率行情熱 台股雙王帶頭衝

新台幣連日狂飆，資金行情大添想像力，內外資齊步走，昨（2）推升集中、櫃買兩市同步飛越前高，櫃買市場更寫下「市值史上第一高...

那指再創歷史高 台股跳空上漲百點突破11,900點關卡

非農就業強勁回升，道瓊上漲92點，那指再創史高，帶動台股今日延續昨日強勢格局，指數跳空上漲，以11,857.9上漲52....

矽智財、IC封測 躍主流

台股資金行情強強滾，近來矽智財、IC封測族群獲得短線買盤積極卡位，交投相當火熱，世芯-KY、精材等個股單日周轉率更超過一...

六檔高價股 紅不讓

新台幣昨（2）日持續強勢，熱錢湧入，推升加權指數再創波段反彈新高。高價股人氣不退潮，包括矽力-KY（6415）、譜瑞-K...

光通訊、網通設備 股價攻高

台股資金行情延燒，昨（2）日拉出連三紅，衝上11,800點關卡，華星光（4979）、華電網等光通訊、網通設備股，挾台灣5...

就市論勢／生技、電商、營建 帶勁

美元弱勢，台幣強勢，大盤近期在資金行情下，指數昨（2）日收盤再創反彈新高，櫃買市場甚至創下去年以來新…

台股站上11,800點大關 三大法人買超29.79億元

台股今（2）日開低震盪走高，終場大漲101.72點，收在11,805,14點。統計三大法人買超29.79億元。

渣打：黃金下半年可望挑戰歷史高點1920元

渣打銀行今發布今年下半年全球投資市場展望，預估經濟基本面將呈現「勾型復甦」，但復甦不會太快，仍需持續觀察新冠肺炎疫情是否...

再漲3%就創高！29元的0056 殖利率還有6%

新台幣強升，台股今（2）日在匯率、期貨雙拉下，終場大漲百點攻11,805點，值得注意高配息著稱的元大高股息（0056），漲幅超過1%，比大盤還猛，而且0056收盤價來到29元，也是3月低點來首度返回29元，「強」到都快逼近30元大關。

熱錢湧入、強力填息下台股驚驚漲 蔡鎮村：逢低布局

台積電營收突破千億元，公告7月16日季營運法人說明會；股王大立光也公告7月9日季營運法人說明會，兩檔股價開高走高，加權指數開平低後向上挺進。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台股在熱錢湧入及強力填息行情之下驚驚漲，風險指標尚未正式轉為空頭之前，投資人仍以逢低布局（寧可空手也不放空）。

熱門新聞

大同改選恐翻盤？經濟部限5日內補股東會紀錄

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

大同全額交割竟然爆量長紅 神秘買盤來自這裡

台股衝高 南亞科、華邦電、創見3檔同步邁向填息

再漲3%就創高！29元的0056 殖利率還有6%

沒新籌碼也要小心！油價漲 元大原油正2卻暴跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。