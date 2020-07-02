經濟解析／兩大理由下 法人看好特斯拉概念股有利可圖

特斯拉（Tesla）股價創下1,119.63美元高價，市值衝上2,077億美元，正式超越豐田，稱霸全球車廠；特斯拉走高，連日來激勵台廠相關供應鏈輪流表態上演慶祝行情；法人看好，在特斯拉股價頻頻創高，加上車市將由第2季谷底反彈，兩大理由支撐下，有機會帶動特斯拉概念股續往上攻，下半年展望佳的公司值得留意。

今年來各大車廠都受到新冠肺炎疫情的衝擊，因封城、封國，造成生產及銷售低迷，但是特斯拉卻是在中國大陸交出不錯的成績，推升業績成長，根據中國乘用車協會數據顯示，特斯拉5月銷售告捷，較4月成長2倍多，生產及交車順利，推升特斯拉股價頻頻創高。

特斯拉1日盤中一度衝達1,135美元，創下歷史新高，收盤則是1,119.63美元，漲幅3.69%，創下收盤新高價，市值也超越豐田汽車的2,042億美元，統計今年來特斯拉股價大漲超過1倍。

特斯拉銷售亮眼，加上股價創高，帶動台股相關概念股的漲勢，今日智伸科以漲停作收，漲幅逾2%的還有為升、康普、貿聯-KY、美琪瑪等，和大漲幅也達1.95%。

汽車傳動系統製造廠和大今年前五月累計營收18.32億元，年減26.24%，6月起將可望恢復正式排程，在客戶庫存去化下，預估7月上旬可望正常出貨，9月恢復正常，法人看好到時候的營運成長表現。

和大以發展電動車整個傳動系統為目標，未來3年將持續開發嘉義大埔美第5期計畫，預計2023年廠房設備完備，因應2024~2027年全球電動車市場爆發期需求。

貿聯-KY 5月營收17.21億元，年減9.18%，月減3.73％，累計今年前五個月營收84.57億元，年減10.59%，主受東南亞封城影響，隨著全球封城鬆綁，業績將可望恢復正常。

貿聯目前全球17座廠房已陸續恢復運作，下半年家電事業雖可能受不景氣影響，但車用產品則在美系電動車大廠訂單挹注下持續受惠，今年將可維持高個位數成長。

端子廠健和興5月營收2.87億元，累計前五月營收12.87億元；自結5月稅前盈餘7,305萬元，主受惠美元升值，年增3.9%，月增144.21%，自結每股稅前盈餘0.47元；累計今年前五月自結每股稅前盈餘1.47元。

台達電今年5月營收235.8億元，月增1.2%，年減4%，創9個月新高；累計今年前五月營收1,026億元，年增0.5%，創歷史新高，展望第3季，台達電表示，依過往經驗，通常第3季將優於第2季；美系外資則是上調台達電目標價至200元。

法人表示，歐美解封後車廠陸續復工，汽車零組件第2季營收將落底，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，車市在走過近2年的空頭後，預期今年第2季將是谷底，在各國及各城市陸續解封下，將可望由谷底反彈復甦，隨著特斯拉的股價強漲，有機會帶動台股相關供應鏈持續往上。

他表示，特斯拉製造及銷售交出好成績，電動車產業鏈也將受惠，後續可以留意下半年業績可望隨著復甦的族群，包括電池概念等產業鏈都有機會。