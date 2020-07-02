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大同全額交割竟然爆量長紅 神秘買盤來自這裡

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同(2371)今(2)日起實施全額交割，股價上演反彈秀，爆量長紅作收，股價收在20.1元，上漲1.2元，漲幅6.34%。 本報系資料庫
大同(2371)今(2)日起實施全額交割，股價上演反彈秀，爆量長紅作收，股價收在20.1元，上漲1.2元，漲幅6.34%。 本報系資料庫

大同(2371)今(2)日起實施全額交割，股價上演反彈秀，爆量長紅作收，股價收在20.1元，上漲1.2元，漲幅6.34%，但三大法人中，外資賣超1,734張，自營商買超262張，合計三大法人賣超1,472張，到底神秘的買盤來自哪裡，統計各券商買賣超情況發現，以凱基城中及寶盛證券買超逾千張買盤力道最強。

大同今日以平盤18.9元開出後雖一度下跌至18.65元，盤中傳出經濟部要求大同最慢在5日內補件股東會議事錄，吸引買盤在近11時湧進，股價急拉翻紅，一度衝達20.4元，終場收在20.1元，上漲1.2元，漲幅6.34%，成交量9,414張，不畏全額交割的利空，仍然大漲作收。

大同股東會出現爭議，因刪除市場票表決權驗投票權，在股東會改選中取得勝選，但也因具有爭議，且無法說服證交所，遭處以變更交易，今日起打入全額交割。

大同在6月30日股東會當天就提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，經濟部今日表示，已正式發文要求補件，並限期文到之後5日內需回覆，若5日後未收到大同的補件，將會再做進一步的研判。

大同股東會爭議出現轉機，吸引短線買盤進場，推升今日股價大漲作收，統計三大法人買賣超情況發現，外資轉為賣超，投信買賣超掛0，自營商則是買超262張，合計三大法人賣超1,472張，三大法人的買賣超並沒有太明顯的波動，市場好奇，推升股價的神秘買盤到底在哪裡？

根據各券商營業點買賣超統計發現，買超張數較多的包括凱基城中及寶盛證券，分別買超大同1,431張、1,046張；兆豐彰化買超411張；元大台北及永豐金證券買超逾200張，分別為255張、203張；國票安和買超186張。

股東會 大同

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