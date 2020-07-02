疫情衝擊 汎德永業上市掛牌延至10月
汎德永業（2247）今（2）日傍晚公告，因應新冠肺炎疫情對金融市場景氣的影響，綜合考量市場狀況，依證交所規定，決定申請再延長三個月股票上市掛牌買賣期限至10月16日。
汎德永業原本計劃7月掛牌上市，但受疫情拖累，延誤上市時間。汎德永業今年1到5月累計營收為149.84億元，年增14.16%；首季稅後純益為9301.4萬，年減15.56%；每股稅後純益（EPS）為1.3元。
汎德永業集團旗下包括汎德永業汽車公司、汎德公司、永業進出口公司，另外還有數十家分公司、租賃公司等，營運範圍有進出口貿易、汽車代理、汽車買賣、零件銷售、汽車維修及保養、汽車貸款等項目。
汎德6月被周刊報導集團董事長唐榮椿涉及洗錢，汎德永業隨後發布聲明稿，「此屬股東個人事項與本公司無涉」，且不影響公司財務損害或傷害全體股東利益。
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