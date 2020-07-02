汎德永業 獲證交所同意展延上市掛牌時限

汎德永業汽車股份有限公司（2247）今（2）日宣布，因綜合考量國內疫情與市場狀況，日前向台灣證券交易所申請延長股票上市買賣開始期限，並於今日獲台灣證券交易所核准通過展延一季至第4季初，目前公司IPO相關作業持續進行，掛牌進度與上市目標不變。

汎德永業早先於今年1月獲台灣證券交易所董事會通過初次申請股票上市案，惟因考量新冠肺炎疫情對金融市場景氣之影響，因此提出申請延長股票上市期限申請，今日已獲證交所核准展延，初次上市作業亦已持續積極籌備，預計於展延期限內完成相關作業並掛牌上市。

汎德永業以銷售豪華車品牌BMW與Porsche為主的八家經銷商所成立，汎德永業已連續6年獲利超過一個股本，並以高配發率創造穩定投資價值，以及落實盈餘分配股東政策；今年1-5月合併營收149.8億元，年增率達14.16％，亦保持穩健的成長表現，公司預期新車銷售成長帶動下，售後維修保養業務可望同步攀升，隨著經濟規模效益持續發酵，對公司長期發展將更有助益。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。