智原攻漲停 完成填息
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原（3035）於2日除息，股價拉尾盤衝上漲停，順利完成填息，以51.3元作收。另外，ASIC與IP族群持續受到市場資金青睞，包括晶心科、世芯等，2日股價也漲逾半根停板。
智原累計前五月合併營收為20.64億元，年增9.9％。
智原的委託設計（NRE）業務，去年相關營收金額站上歷史新高，新接案（Design Win）金額已連五年成長，今年首季新接單案件金額也刷新紀錄，年增幅度達35％，其中約有八成新接案來自既有客戶，且積極發展利基型應用。
另外，在量產業務方面，去年利基型應用占智原量產業績比重已超過八成，估計之後幾季表現應會逐步提高，全年量產業績有望年增一成以上。
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