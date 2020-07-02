熱錢延燒、台股收漲101.72點 三大法人買超29.79億

二○二○年在不知不覺中，我們已經走過一半的路，這場源自中國武漢的肺炎疫情到六月三十日深夜為止，在全球出現一○四四萬確診病例，也造成五一萬人死亡，疫情衝擊最大的美國有二六八萬人確診，十二．九五萬人死亡，大約占全球四分之一，這場疫情影響美國經濟，也影響了川普總統連任之路。

2020-07-02 13:36