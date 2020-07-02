熱錢延燒、台股收漲101.72點 三大法人買超29.79億
台股今（2）日開低走高，早盤一度下滑至11,690.95點，在資金行情延燒下，蘋概雙王台積電、大立光領軍上漲，盤中最高衝達11,805.21點，再創波段高，終場以11,805.14點作收，上漲101.72點，成交量1,881.75億元；三大法人買超29.79億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超28.57億元，投信賣超4.71億元，自營商買超（合計）5.93億元，其中自營商（自行買賣）買超3.25億元，自營商（避險）買超2.67億元。
台股今日以11,694.1點開低，早盤一度下探至11,690.95點，新台幣持續升值，資金行情延燒，權值股台積電領軍攻，以322元作收，漲幅1.41%，大立光收4,245元，漲幅1.07%，鴻海翻紅收在86元，漲幅0.11%，大盤指數走高，站上11,800點，終場收11,805.14點，漲幅0.87%，創今年2月20日以來新高。
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