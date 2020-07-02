再漲3%就創高！29元的0056 殖利率還有6%

新台幣強升，台股今（2）日在匯率、期貨雙拉下，終場大漲百點攻11,805點，值得注意高配息著稱的元大高股息（0056），漲幅超過1%，比大盤還猛，而且0056收盤價來到29元，也是3月低點來首度返回29元，「強」到都快逼近30元大關。

由於連日強漲，0056今年來也翻正上漲0.4%，超越元大台灣高息低波仍跌0.5%、躍居今年最強的台股高股息ETF！集保結算所統計，今年才買進0056的投資人約12萬人，總人數近30萬人，粗估十萬到數十萬投資人都賺錢。

資產管理業者分析，0056日前換股，雖然淘汰殖利率較低的股票，但舊有成分股漲勢強勁，是推動整體ETF表現最大原因。

以0056最新一期新增義隆、中鼎、健鼎、福懋、京城銀等五檔，剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科和台勝科。新投資組合從6月22日換股以來，還原權息平均漲2.2%，0056漲幅1.8%，大盤則漲2.2%，0056表現不特別強。

但若看舊有30檔成分股，今年以來到換股期間，0056投資組合平均跌0.4%，ETF跌1.4%，遠低於台股跌3.7%。也因為跌得少，0056要收復失土更快，其中，有七檔高股息成分股都漲逾10%，表現突出。

包括技嘉期間上漲26%、緯創漲22%、微星18%、聯強15%、英業達12.9%、台勝科12.8%、漢唐11%，此外，廣達、光寶科、仁寶、華碩、兆豐金、聯詠、和碩也翻漲。

有投資人認為，0056今年規模大增，應該也對績效帶來幫助。目前0056規模近600億元，比去年底多出300億元。

對此法人分析，資金擴大布局成分股，確實可能推升基金績效，但這部分較難量化，而且0056強勢成分股中，大多是市場熱門的5G、雲端概念股，整體市場的資金效應應更加關鍵。至於0056追蹤狀況，今年來ETF相對指數的偏離為正1.6%，並未因買盤搶進而明顯溢價。

拉長時間來看，0056今天攻抵29.09元後，距離上半年29.43元、或歷史高的29.96元也更進一步。以歷史高點來說，0056只要再漲2.3%就追平！而即使0056漲到快30元，以去年配發1.6元股息，殖利率仍高達6%，對於追求優於定存收益的投資人來說，依舊能「抱緊」處理。