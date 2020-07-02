熱錢湧入、強力填息下台股驚驚漲 蔡鎮村：逢低布局

台積電營收突破千億元，公告7月16日季營運法人說明會；股王大立光也公告7月9日季營運法人說明會，兩檔股價開高走高，加權指數開平低後向上挺進。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台股在熱錢湧入及強力填息行情之下驚驚漲，風險指標尚未正式轉為空頭之前，投資人仍以逢低布局（寧可空手也不放空）。

此外，台股與美股納斯達克及費半指數關聯性較高（與美國大型股的道瓊指數脫節），本周五美國非農就業報告將是月底Fed決議的方向指標，然而台股在月營收報告公告期、季營運報告法說及近期除息密集期，台幣緩步升值之下，以較正面看待台股行情走向。蔡鎮村提醒，新冠疫情第二波的擴散也會對金融市場短暫衝擊。因此，交易人以盤中高點拉回低點反轉時布局當沖為宜。