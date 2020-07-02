資金派對不停歇！台股再創波段高 終場漲101點收11,805

美股昨日走勢分歧，影響台股今（2）日開盤一度小跌，盤中在台幣持續升值，連續4個交易日盤中衝破29.5元下，資金行情不停歇，台積電、大立光帶頭上漲，推升指數一路墊高並突破11,800點關卡，終場以11,805.14點作收，上漲101點，成交量1,881億元，再創反彈以來的波段新高。

美股四大指數昨夜漲跌互見，受惠ADP就業人數大幅上修，且ISM製造業優於預期，道瓊指數早盤一度上漲超過200點，隨後航空、能源股回跌，壓抑道瓊指數震盪收低;不過大型科技股FAANG與微軟仍強勢上攻，帶動那斯達克指數收盤創下歷史新高。

而今早小道瓊電子盤止跌小漲，亞洲主要股市也一片欣欣向榮，其中陸股開低翻紅走揚逾1%，港股也開高走高近1.5%，表現相當強勢，韓股開高震盪走揚近1%，台股開高震盪走高逾0.75%，日股則開高震盪，盤中小漲0.3%。

觀察今日台灣50成分股表現，重量級權值股台積電獲外資看好6月營收將創新高，帶動今日股價走揚逾1%，大立光也開高走揚逾1%，成為今日上攻領頭羊，其餘包括和泰車、日月光投控走揚逾6%，正新走揚逾3%，遠東新走揚逾2%，其餘也多有1%-2%不等間的漲幅。

而其餘盤面上焦點族群部分，IC設計族群重獲得資金關愛，包括愛普、智原一舉亮燈漲停，晶心科走揚逾7%，世芯-KY也有逾6%的漲幅;半導體設備廠弘塑一舉亮燈漲停，家登走揚逾8%;生醫股包括合一、杏國、杏輝、中天、永昕等仍亮燈漲停。

國泰證期顧問協理簡伯儀指出，資金行情助長下，加權指數收盤站穩11,800點整數關卡，創波段新高，櫃買指數也持續創波段新高，指數後續仍維持偏多看法。惟須留意今日量能未能有效放大，指標雖然轉強但未能創新高，因此在量價與指標稍微背離下，儘管趨勢偏多，操作上仍須謹慎小心。