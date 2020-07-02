台達電上演除息秀 填息逾六成

台達電（2308）今（2）日展開除息秀，以盤中最高價167.5元計算，填息率約六成，展望第三季，台達電董事長海英俊表示，原本公司對下半年展望不明朗，但現在看來還好，依照過往經驗，通常第三季將優於第二季。

台達電每股現金股利發放5元，以作（1）日收盤價169.5元計算，除息參考價為164.5元，台達電預定將於29日發放現金股利。

從法人籌碼觀察，截至昨日，外資自6月16日起連續買超十日，自營商也連買八日，惟投信由連十九買轉為賣超，累計近五日三大法人合計買超13,052張。

台達電今年5月營收235.8億元，月增1.2%、年減4%，為9個月新高；累計今年前五個月營收1,026億元，年增0.5%，為歷史新高紀錄。

美系外資近期出示報告，看好台達電在五大成長引擎帶動下，獲利表現有望再上層樓，上修目標價為200元，是至今外資圈最高價位。

美系外資表示，台達電第三季PC、伺服器動能有望續強，其次，電信及電動車業務有望加速，第三，Sony日前亮相PS5，身為電源主要供應商的台達也可望跟著受惠。

展望下半年，董事長海英俊表示，第二季已經過了兩個月，與公司規劃差異不大，現在看來6月表現還不錯。原本公司對下半年展望不明朗，但現在看來還好，依照過往經驗，通常第三季將優於第二季。

台達電積極佈局5G商機，看好目前包含中國、歐洲以及台灣電信業者都已開始5G佈建，台達也將出貨基地台電源。此外，台達也瞄準基地台裡面的加值設備，例如像天線以及一些新的東西正在研發階段。

在被動元件方面，台達看好今年表現。現階段主要應用圍繞在手持裝置，但未來將朝汽車電子、工業領域發展。由於被動元件需求強勁，因此台南廠區持續擴產，目前3期動工當中，規模是1、2廠的兩倍，主要就是因應被動元件需求。