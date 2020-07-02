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外資擔憂受英特爾斷供浪潮影響 調降信驊目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周，外資擔憂與浪潮有業務往來的信驊（5274）下半年在不確定因素影響下，恐出現下修風險，多家外資陸續調降目標價，且下修下半年營收及獲利預估。

美系外資重申買進評等，目標價由1,800元下修至1,500元；亞系外資重申賣出評等，目標價由1,200元下修至1,000元；信驊今（2）日股價開低，盤中一度由黑翻紅。

美系外資預估信驊第2季營收季增17~20%，主受惠於拉貨動能成長，但在擔憂後續恐年現庫存風險下，下修第3季營收恐季減3%，第4季再跌4%。

不過美系外資仍看好BMC 、Cupola 360等長線動能，重申買進評等，目標價下修至1,500元。

亞系外資認為，中國雲端客戶影響除了浪潮之外，抖音在印度下架，預估後續風險將在下半年顯現，預估信驊第3季營收將季減6%，第4季恐再減13%，因此下修明後年每股盈餘預估，降幅約4%。

在美國出口監管升級下，英特爾自6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周，浪潮為華為之後，另一家受到衝擊的大型陸企，英特爾暫停供貨浪潮，市場擔憂浪潮台灣供應鏈恐將連帶受到衝擊，外資近期陸續下修信驊目標價和下半年營收獲利預估。

信驊近期股價一度衝達1,575元，寫下新天價，但連日來則是走跌，三大法人同步賣超，今日以1,170元低盤開出，盤中一度翻紅拉升至1,200元，但賣壓仍重，壓抑股價再落入平盤之下，盤中跌幅0.84%。

信驊

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