瑞信降評環球晶 目標價砍至400元

瑞信證券發布報告指出，環球晶（6488）受到裸晶圓需求不如預期，第3季底恐出現庫存修正，加上8吋和12吋晶圓產能利用率也將下滑，使長約保護效力減弱，不再具有積極買進價值；調降其投資評級至「中立」，目標價降到400元。

環球晶今（2）日早盤一度「軟腳」後翻紅，午盤左右小漲0.3%，維持410元之上。

瑞信表示，環球晶原本受惠半導體需求擴張，前景備受看好，但近期市況指向，環球晶的庫存去化低於預期，工業自動化需求也不盡理想。從第2季起就會看到環球晶動能減弱，預期6月營收公布後，環球晶單季營收僅季增2%，不及市場預估的3%。

另一方面，環球晶客戶自第1季底提前備貨裸晶圓，由於市場需求疲弱，瑞信認為，相關貨料要在下半年快速去化恐有難度，而這也會導致環球晶第3季庫存調整，配合長約客戶遞延交貨，將衝擊下半年產能利用率降到八成。

瑞信指出，8吋和12吋裸晶圓產能利用率將下滑最多，第4季到明年上半年，都可能處在八成上下的中低水準。明年起，環球晶又有新產能導入，可能加劇供過於求的狀況，反過來壓縮長約討論空間。

由於前景轉保守，瑞信下修環球晶今、明年每股純益（EPS）預估至26元、28.7元，此前為29.3元和32元，同步下修投資評級。