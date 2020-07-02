台股衝高 南亞科、華邦電、創見3檔同步邁向填息
近日台股上市櫃個股逐漸進入密集除權息，今（2）日在台股集中市場及櫃買指數同步創下近期新高下，記憶體族群中，今日同時進行除息交易的個股，南亞科（2408）、華邦電（2344）及創見（2451），三檔個股也同步邁向填息。
今日同時進行除息交易的三檔記憶體相關個股，其中，創見配息達4.5元最多，除息參考價是69元，今日開盤之後，股價早盤一度上小漲至70.2元，填息幅度約26.67%。
南亞科去年獲利配發股息1.497289元，除息參考價為59.5元，盤中股價一度來到60.8元，填息幅度已多達86.82%，填息表現相對強勢，市場法人認為，主要由於近期DRAM市場陸續傳出偏多消息，包括美光財報亮眼，且市場看好美光及SK海力士的下一季業績展望所致。
華邦電去年獲利僅配息0.1元，除息參考價為13.45元，今日盤中股價最高來到13.6元，由於息值相對較低，再加上今日台股集中市場指數創下波段新高，因此，華邦電在買盤力拱下，今日已完全填息。
市場法人認為，記憶體在第2季市況及價格均趨緩之後，第3季由於全球主要的手機大廠也將陸續在第3季推出今年的多款新機，再加上下游的消費力道有逐漸恢復的跡象，因此，市場法人及研究機構，近日也對記憶體第3季市況需求及價格看法，較先前明顯提升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言