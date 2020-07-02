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大同改選恐翻盤？ 經濟部限5日內補股東會紀錄

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

大同改選恐翻盤？經濟部限5日內補股東會紀錄

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
大同公司在6月30日股東會當天提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，經濟部正式發文要求補件，並限期文到之後5日內需回覆。圖／聯合報系資料照片
大同公司在6月30日股東會當天提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，經濟部正式發文要求補件，並限期文到之後5日內需回覆。圖／聯合報系資料照片

大同股東會爭議未歇，目前最新關鍵就在經濟部是否核准變更登記。對此，經濟部今（2）日表示，大同公司在6月30日股東會當天就提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，目前經濟部已經正式發文要求補件，並限期文到之後5日內需回覆。

大同公司6月30日舉行股東會，公司派大獲全勝，但因大幅刪除市場派表決權引發爭議，甚至還引發包括：金管會、證交所、投保中心及經濟部等機關意見。

經濟部商業司司長李鎂今（2）日證實，已正式對大同公司發出公文，由於大同公司在股東會當天就提交變更登記申請，但卻未附股東會議事錄，也就是說文件不齊備，需要再補件。

李鎂表示，大同公司未在申請文件中附股東會議事錄，無法具體確定股東會改選董事過程，因此要求大同公司補件，且經濟部已正式發文通知。

針對補件期限，李鎂表示，大同公司需在文到後5日內補件，主要是希望重要文件能夠儘速完成補件以俾審查，若5日之後未收到大同公司的補件，經濟部會再做進一步的判斷，因為必須確認兩方提出資料，及審酌相關部會意見，才能夠進行下一步決議。

此外，據了解，市場派股東將引用《公司法》第173條規定，向經部申請持股3%以上股東自行召集臨股會。對此，經濟部表示，目前尚未收到申請。

股東會 大同 經濟部

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