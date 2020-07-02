中小型股剽悍 櫃買指數創2007年12月以來新高
中小型生醫、電子族群持續匯聚盤面人氣，推升櫃買指數今（2）日開高走揚，盤中走揚近1.5%，指數再創2007年12月以來的新高。
觀察今日盤面上，富櫃50指數中，電子股包括聯亞、家登走揚逾7%，宏捷科、光洋科走揚逾4%，譜瑞-KY、力旺等也有逾3%的漲幅;生醫股中，包括大學光、智擎等皆有逾4%的漲幅，推升上櫃指數持續向上攻擊，盤中以164.76點再創2007年12月以來新高。
櫃買指數此波反彈堪稱最強而有力的V型反轉，不僅仍領先台股創下今年新高，低點至今反彈更超過60%。第一金投顧董事長陳奕光指出，今年2020年投資雙箭頭是IC設計和生技，剛好都佔櫃買指數很大的成分，成為櫃買指數的領頭羊。
此外，台灣目前重貼現率在1.125%，股市現金殖利率達3.7%，處於全球金融市場的前段班，因此推升外資資金大舉流入，加上台商也大舉回流，台幣順勢升值，資金效應下創造出股市創高行情。
陳奕光認為，資金行情下最大的特色就是容易一波到底，在櫃買指數引領下，加權指數也可有補漲機會，後續來看若加權指數今年1月30日的11,933帶量長黑棒有辦法突破的話，指數創高將沒有懸念。
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