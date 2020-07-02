第二波砍單到？里昂砍價信驊 三外資逆勢挺

里昂證券發布「雲端砍單大報告」後，今（2）日更新雲端產業迎來第二波砍單，包括浪潮供應鏈的信驊（5274）首當其衝，評級重申「賣出」、目標價降至1,100元，另美銀也把信驊目標價從1,800元降到1,500元，不過和摩根士丹利、瑞信證券均維持信驊「買進」。

里昂對信驊的目標價從1,200元降至1,100元，摩根士丹利重申1,660元，瑞信維持1,300元。由於美銀的下修，摩根士丹利轉而為成為喊信驊最高評價的外資，而信驊也在一外資喊空、三外資力挺，早盤下跌湧現買盤收斂跌勢。

里昂表示，台灣伺服器供應鏈釋出的第3季展望普遍修正，包括英業達、智邦、光寶科、勤誠、華擎，股東會都轉趨保守，呼應先前雲端砍單的利空消息，尤有甚者，微軟、浪潮還傳出新一波砍單，亞馬遜伺服器機架庫存也出現過剩，距離更大幅度的砍單恐不遠。

里昂進一步引用微軟曾指出，新冠肺炎推動全球IT支出成長，「未來兩年的需求都壓縮在兩個月內爆發」；這句看似樂觀的話，也能解讀企業支出提前到最近兩個月，那麼未來22個月的需求會不會因此減少？

另一方面，里昂也示警，多數雲端客戶已在上半年拉貨，備貨完成將導致下半年需求減少。而近期調查再佐證，多數客戶只是對遠距辦公進行一次性拉貨，因為疫情衝擊也更關切成本控管，這讓樂觀派提到的諸多需求和成長，恐怕有不少都要打問號。

里昂預期，第3季企業相關的雲端出貨將比第2季銳減10%。其中，信驊在微軟、亞馬遜和中國客戶需求下滑，繼第2季營收成長23%，第3季將季減6%，第4季再減少13%；今、明年每股純益（EPS）下修為31、37元。

美銀則基於浪潮被納入美國禁止出口名單，保守看中國雲端鏈高度倚賴美國，恐承受更大幅度的衝擊；將信驊今、明、後年營收複合成長率下修2個百分點至20%，各年EPS也下調2%-7%，分為32、39、48元。

美銀指出，信驊下半年營運雖有疑慮，但長線受惠雲端的利基不變。至於瑞信認為，下半年修正和上半年偏高的基期不無關係，還有信驊客戶過度拉貨也浮現部分隱憂，但全年出貨仍比去年大增，力薦客戶逢低加碼。