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中華電除息首日陷貼息 股價下跌逾1%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

中華電（2412）今（2）日展開除息秀，派發現金股利4.23元，今日早盤股價下跌，跌幅逾1%，呈現貼息狀態。展望未來，隨著中華電6月30日啟動5G商轉，可望加速擴大企業用戶貢獻，預計將可從現在營收佔比一成提升到五年後七成。

中華電昨（1）日收在116.5元，以現金股利4.23元計算，除息參考價為112.5元，惟今日股價開低走低，呈現貼息狀態；中華電現金股利發放日預定將於8月6日進行。

觀察法人籌碼，截至昨（1）日，外資自23日開始買超中華電，連續買超四日，惟昨日由買轉賣，隨著外資轉入賣超後，也中斷中華電連六漲股價態勢，導致昨日下跌；但自營商仍連續八日買超，至於投信則較無明顯動作，累計近五日三大法人合計買超12,278張。

中華電6月30日啟動5G商轉，目前已建設2,000個5G基地台，涵蓋全台重要商圈、科技園區、大學及重要交通樞紐，預計年底建設4,000座，三年內建設1萬台基地台

台灣進入5G時代，由於5G具有「大頻寬」、「低延遲」和「廣連結」三大特性，將真正做到智慧製造、智慧交通、智慧醫院等4G時代無法達成的業務，勢必驅動企業更加依賴5G服務，而衍伸的企業用戶商機，將成為電信商未來幾年重點戰場及新的成長動能。

中華電董事長謝繼茂指出，中華電推出的服務是4G+5G雙重連結架構，應用涵蓋雲端服務AR/VR服務。此外，中華電實行「廣結盟」策略，具體將有包含企業專網、AR企業運用等7大類13項垂直應用。隨著5G服務上路，中華電預計企業用戶貢獻營收比重，將可從現在營收佔比一成提升到五年後七成。

在5G資費方面，中華電信5G入門價從599元開始，謝繼茂坦言， 5G營收「持平就不錯」，回收期「難以預估」；目標一年內用戶數力拚100萬，三年5G用戶數滲透率50%。以中華電用戶約1千萬推算，大約為逾500萬用戶。

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