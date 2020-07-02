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美股走勢分歧 台股小幅開低力守11,700點

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
美股昨日走勢分歧，影響台股今日開盤，力守11,700點。圖／聯合報系資料照片
美股昨日走勢分歧，影響台股今日開盤，力守11,700點。圖／聯合報系資料照片

美股昨日走勢分歧，影響台股今（2）日開盤跌破11,700點關卡，以11,694.10點小跌9.32點開出，不過股王大立光隨即獲得多頭買盤進駐走揚逾2%，台積電也小漲，帶動指數由黑翻紅，回守11,700點關卡。

受惠ADP就業人數大幅上修，且ISM製造業優於預期，早盤道瓊指數一度上漲超過200點，隨後航空、能源股回跌，壓抑道瓊指數震盪收低。不過，大型科技股FAANG與微軟則強勢上攻，帶動那斯達克指數收盤創下歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌77.90點，或0.30%，收在25,734點；標普500指數上漲15.57點，或0.50%，收在3,115.86點；Nasdaq指數上漲95.85點，或0.95%，收在10,154.6點；費半指數下跌29.4點，或1.47%，收在1,966.97點。

昨日台股籌碼方面，三大法人合計買超47.56億元。其中外資買超36.47億元，投信買超1.46億元，自營商買超9.59億元。資券變化方面，融資減0.9億元，融資餘額為1256.85億元，融劵增0.28萬張，融券餘額為77.62萬張。外資台指期部位，多單加碼2,658口，淨多單部位33,495口。借券賣出金額為38.7億元。

統一投顧指出，雖然市場擔憂疫情二度復發，但考量全球醫療防護明顯升級且民眾防疫觀念提升，對市場的邊際衝擊將明顯出現鈍化。此外，全球央行貨幣政策寬鬆，市場資金充沛，加上新台幣持續走升，外資買盤回流台股，且台股技術面均線呈現多頭排列，預期指數將持續沿月線走升，維持拉回買進。

台股 外資 道瓊指數 台積電 美股 那斯達克 三大法人 台指期

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