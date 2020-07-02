外資持續翻多 台股延續震盪趨堅格局

歐美重啟經濟後，經濟數據持續好轉，加上投資人期待美國參議院7月下旬將通過新一輪刺激法案，資金充沛下，美股震盪趨堅；國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，隨外資、散戶陸續全面偏多下，有利台股延續震盪走高的格局。

蔡明翰表示，美國為對抗疫情衝擊，持續維持寬鬆政策，引導美元維持弱勢格局，新台幣因此維持緩步升值，外資在台股因此維持偏多操作，短線現貨持續買超，長線的借券賣出餘額也持續下滑，顯示外資對台股無論短線或長線看法皆偏向樂觀。

本土投信在集中市場買多後，近期稍有調節，但在中小型股為主的櫃買市場仍持續加碼，融資也跟隨指數緩步增加，但政府基金在近期指數上揚之下稍有減碼，因此整體而言，除了政府基金外，無論內外資與散戶融資皆全面偏多，加上台幣維持相對強勢，短線籌碼面的優勢將有助於指數形成強力的下檔支撐。

國際股市擺脫二次染疫的陰霾出現反彈，台股具有資金優勢因此表現仍相對強勢，並且上半年外資在台股賣超接近6,000億元，目前新台幣維持強勢將激勵外資持續偏多，資金充沛下，外資買超的格局有望擴大，因此激勵市場信心維持正向，並且顯示在中小型個股強勢之上，櫃買指數持續創近12年以來新高，並且資金回流電子族群，電子成交比重回到七成之上，第3季進入電子產業傳統旺季，若電子成交比重能維持在七成之上，電子權值股將陸續出現落後補漲，指數有望延續震盪走高格局。