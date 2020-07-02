美科技股續走揚 台股持續偏多

亞股在資金行情下近期一路走強，台股更是表現相對突出，市場分析師認為，台股目前無論在籌碼面還是技術面，都是明顯的偏多走勢，惟基本面需觀察第3季的電子產業傳統旺季能展現多少力道，決定第3季台股再向上攀升的力道，美股最新收盤，科技股那斯達克指數仍續漲，有利台股短線走勢。

雖然美國新冠肺炎（COVID-19）病例持續攀升，但市場對於出現安全有效疫苗的可能性，態度趨於樂觀，舒緩當局可能實施另一波防疫封鎖令所引發的憂慮，美股今天漲多跌少。

道瓊工業指數下跌77.91點或0.30%，以25734.97點作收；標準普爾指數漲15.57點或0.50%，收3115.86點；科技股那斯達克指數上漲95.86點或0.95%，收10154.63點。

台股指數昨（1）日一度大漲近百點至 11736 點，終場漲幅略收斂，收漲 82.18 點，以 11703.42 點作收，仍站穩 11700 點關卡上，成交值 1920.74 億元，即將挑戰前高 11771 點。

三大法人中，昨日外資買超36.5億元、投信小買超1.46億元、自營商買超9.59億元，其中，投信法人在先前已連續賣超四個交易日之後，昨日再度反手買超。

對於台股後市，市場分析師指出，台股在走過6月的資金行情之後，接下來台股上市櫃個股將陸續公布第2季財報，因此，後市7月台股行情將回歸由基本面主導盤勢，以反映6月營收表現及第2季財報優劣為主。短線看來，台股目前在籌碼面及技術面仍持續偏多，指數仍有向上空間。