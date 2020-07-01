影／台新投顧黃文清：7月台股挑戰12,000

台股在外資自6月起資金開始回流，全月買超841億元、為今年以來單月新高中，行情也一路看回不回，但市場對後市看法逐漸多空分歧中，台新投顧副總黃文清表示，7月台股指數有機會上看12,000點。

黃文清表示，觀察近期全球股匯市表現，在蘋果供應鏈下半年將受惠年度新機即將問市、高現金殖利率等題材中，新台幣強勢走升，加速外資資金流入，是外資自6月開始資金回流的主因之一，而台股也在高價股、生技醫療、5G等族群輪動演出，加上時序進入除權息、填權息的旺季，在資金行情推動中，七成個股表現亮麗，更擴大內資參與行情的意願下，使得台股有機會在7月上探12,000點。

另外，7月主要還是旺季的基本面行情，除蘋果年度新機即將問市，帶動包括晶圓代工、鏡頭、PCB、機殼等供應鏈下半年業績，非蘋陣營第3季也將陸續推出5G機皇，帶動手機零組件供應鏈，還有歐美陸續重啟經濟後，帶動自行車、運動休閒、面板等消費需求，加上三倍券問市，觀光、百貨、餐飲等內需股，都將是盤面聚焦點。

不過，隨著行情逐漸反彈至高檔，但包括二波疫情、港版國安法等帶來的威脅，未完全落幕前，行情仍為震盪趨堅的格局，逢回布局是較佳的操作策略之一。