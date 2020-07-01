長華增加持股比例至12.08% 激勵天正國際漲停

被動元件設備廠天正國際（6654）受惠於導線架供應商長華（8070）增加持股比例，一口氣從2.31%提高12.08%，未來也不排除進入天正國際董事會，市場看好此舉將能強化雙方在檢測設備的合作關係，激勵天正國際今（1）日股價攻達69.3元漲停價。

長華電材和天正國際在去年底簽署合作協議書，當時天正國際總經理萬文財表示，天正以往被認定為被動元件後端檢測及包裝機台設備為主，但主要強項在於極小元件整體設備的設計、研發及製造等，近來也積極從被動元件設備，逐漸朝向半導體SOP及QFN分選機、SOT測試機、及Mini LED測包機等研發製造前進。

法人指出，天正國際與長華合作超過半年，目前已有營收貢獻，雖然金額不大，但未來成長可期，而天正國際的自動化生產設備已導入長華半導體客戶中；前景營運轉正，激勵天正國際股價今日攻上漲停價69.3元，近兩個月漲幅近七成。