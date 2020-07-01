台股站上11,700關卡 三大法人買超47.31億元
台股今（1）日開高走高，多方發動攻勢，終場上漲82.18點，收在11,703.42點，成交量達1,920.74點。統計三大法人買賣超情況，今日同步買超，其中，外資買超36.46億元、投信買超1.21億元、自營商買超9.59億元，三大法人合計買超47.31億元。
盤面上，台化（1326）、國泰金、富邦金等表現強勁，穩步填息；此外，電子股也重掌兵符，蘋概股再起攻勢、5G概念股也續強，而家登、鈺創、系統電、旺矽等紛紛攻上漲停板，市場信心仍強。
保德信店頭基金經理人葉獻文表示，近來全球資本市場短線受到疫情再起、地緣政治變數等利空影響，股市波動加劇，台股因擁高股息優勢，整體表現相對抗震。觀察近來新台幣表現相對強勢，顯見市場熱錢對台股喜愛，也將為台股下檔帶來強力支撐。
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