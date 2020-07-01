雙王領軍、台股收漲82.18點 三大法人買超47.31億
台股今（1）日開高走高，權王台積電、股王大立光領軍，蘋概股、特斯拉概念股助攻，盤中一度衝高至11,736.39點，終場站上11,700點關卡，以11,703.42點作收，上漲82.18點，成交量1,920.73億元；三大法人買超47.31億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超36.5億元，投信買超1.21億元，自營商買超（合計）9.59億元，其中自營商（自行買賣）買超1.94億元，自營商（避險）買超7.64億元。
台股今日以11,622.64點開高，早盤蘋概三王齊揚推升指數站上11,700關卡大漲逾百點，台積電、大立光成為多頭領攻指標，但鴻海在連漲多日後出現開高走低表現，盤中翻黑直到終場收在85.9元，跌幅0.46%，指數在午盤過後漲幅收斂，終場收在11,703.42點，漲幅0.71%。
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